Пиастри: Я рад, что Майами мы покидаем победителями

Оскар Пиастри одержал третью победу подряд, выиграв Гран При Майами, а Ландо Норрис, его напарник по McLaren, финишировал вторым…

Оскар Пиастри (1-й): «Вчера мне пришлось непросто, квалификация была одной из самых сложных сессий в этом году, поэтому завершить уик-энд победой – это замечательный результат.

В 1-м повороте был острый момент, и это мне немного помогло. Но я в достаточной мере был к этому готов, поэтому смог избежать осложнений с Максом Ферстаппеном. После того эпизода я уже знал, что у нас неплохое преимущество в темпе, и машина, конечно, работала невероятно здорово.

Первый отрезок мы провели очень уверенно, но когда я перешёл на жёсткую резину, у меня начались некоторые сложности – хорошо, что на первом отрезке я смог создать достаточное преимущество.

Ближе к концу дистанции я уже лучше контролировал происходящее, хотя нам определённо есть над чем работать. Я очень рад, что победил, рад, что мы заработали так много очков. Мы продолжаем учиться, этот процесс должен идти постоянно, но я очень рад, что Майами мы покидаем победителями.

Команда трудится с невероятным упорством. А ведь два года назад именно здесь, в Майами, мы были самыми медленными и проиграли лидеру два круга. Но сейчас мы выиграли этот Гран При с преимуществом в 35 секунд по отношению к гонщику, занявшему 3-е место, и это невероятный результат».

Ландо Норрис (2-й): «Когда финишируешь вторым, особенно не радуешься, но команда работает прекрасно, поэтому я вообще не в претензии. Пит-стопы проходили хорошо, темп был отличным, мы добились большого преимущества. Оскар пилотировал здорово, так что в целом настроение неплохое.

Как всегда, Макс показал, что он настоящий боец, а мне пришлось заплатить определённую цену, но так уж получилось. Что тут скажешь? Если бы я не пошёл в атаку, кто-нибудь остался бы недоволен. Если я атакую, люди тоже жалуются. Но с Максом всегда такой выбор – или всё закончится аварией, или лучше вообще не обгонять.

Ты получишь шанс его опередить, только если всё сделаешь по-настоящему правильно и займёшь по отношению к Максу идеальную позицию… Но я всё-таки доволен, что сегодня финишировал вторым».

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