Легендарный форвард превзошел достижение Карима Абдул-Джаббара

Знаменитый форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил новый рекорд по числу матчей в НБА с 10+ набранными очками.

ЛеБрон заработал 34 очка в поединке с Сакраменто (103:99) в очередной игровой день. В активе Джеймса стало 1510 матчей в Лиге, в которых он набирал 10 очков или больше. Форвард Лейкерс превзошел результат легендарного Карима Абдул-Джаббара (1509).

ЛеБрон в июле продлил контракт с Лейкерс на два года. Джеймс проводит свой 23-й сезон в НБА за карьеру. Форвард стал абсолютным рекордсменом НБА по этому показателю, превзойдя достижение Винса Картера.

Также в октябре ЛеБрон сыграл за Лейкерс вместе со своим сыном Бронни, став первым дуэтом «отец-сын» в официальном матче НБА.

Лейкерс занимают пятое место в регулярном чемпионате в Западной конференции НБА. В следующем матче команда ЛеБрона примет Детройт 24 декабря.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA's all-time leader in 10+ POINT GAMES! pic.twitter.com/eBiTwyhkf7

— NBA (@NBA) December 21, 2024