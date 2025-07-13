УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик рассказал, кому подарит звание абсолютного чемпиона мира в случае победы в бою с Даниелем Дюбуа.

«Подарю звание абсолютного чемпиона мира после боя с Дюбуа молодой дочери Марии. У старшей дочери Елизаветы есть золотая медаль Олимпиады. У сына Кирилла – звание абсолюта в крузервейте, а у сына Михаила – второе звание абсолютного чемпиона, но в хевивейте», – сказал Усик.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua