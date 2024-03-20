Топ-25 украинских боксеров. Усик или Лома: кто на вершине рейтинга?

Известный веб-портал BoxRec обновил рейтинги лучших боксеров мира, а также Украины.

Tоп-25 лучших украинцев независимо от весовой категории возглавляет экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко.

А вот Александр Усик, действующий чемпион мира WBA, IBF, IBO в хевивейте, занимает только вторую позицию

Третьим идет еще однин экс-чемпион мира – Артем Далакян, который опережает Сергея Деревянченко, Дениса Беринчика и Александра Гвоздика.

Среди остальных украинских боксеров в списке есть несколько тех, кто не имеет поражений на профи-ринге: Петр Иванов, Эдуард Скавинский, Александр Соломенников, Богдан Соболь.

За историю независимости 12 украинских боксеров были чемпионами мира среди профессионалов: Виталий и Владимир Кличко, Владимир Сидоренко, Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Юрий Нужненко, Вячеслав Сенченко, Виктор Постол, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Артем Далакян.

Топ-25 лучших боксеров Украины (по версии BoxRec)

sport.ua