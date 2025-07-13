Ф2: Фиттипальди подписал контракт с AIX Racing

AIX Racing, выступающая в Формуле 2, стала первой командой, объявившей одного из гонщиков на сезон 2026 года. В следующем сезоне в составе AIX Racing в молодёжной серии дебютирует Эмерсон Фиттипальди-младший, сын двукратного чемпиона Формулы 1 Эмерсона Фиттипальди.

В 2025-м 18-летний бразильский гонщик выступает в европейской Формуле 3 и на данный момент после четырёх этапов занимает тринадцатое место в личном зачёте с одним финишем на подиуме.

Эмерсон Фиттипальди-младший: «Я с нетерпением жду возможность выйти на старт в Формуле 2, поскольку меня ждёт большая кривая обучения. Мне предстоит бороться против лучших гонщиков мира, и для меня честь оказаться вместе с ними на гоночной трассе. Мои ожидания состоят в том, что я буду много учиться каждый день и каждую неделю».

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