Женское Евро. Польша – Дания 3:2, Швеция – Германия 4:1. Обзоры матчей

Аутсайдеры группы устроили голевую феерию в поединке за престиж. "Орлицы" отличились дважды еще до середины первого тайма. Скандинавская команда боролась до последнего и если бы не офсайдный гол при счете 1:2, то встреча могла бы завершиться иначе. Нападающая "Баварии" Наталья Падилья вывела "бело-красных" вперед и сделала 2 ассиста. Благодаря ей сборная набрала 3 балла, а вот соперницы поедут домой с 0 в графе очков.

Женский ЧЕ. Групповой этап. 3-й тур

Люцерн. Свисспорарен

Польша – Дания 3:2

Голы: Падилья, 13, Пайор, 20, Вянковская, 76 – Томсен, 59, Бруун, 83

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во второй встрече Швеция разгромила коллектив ФРГ, возглавив квартет с 9 пунктами. Немецкие футболистки быстро открыли счет, но еще до перерыва остались в меньшинстве. "Фрау" выходят в плей-офф со второго места (6 баллов).

Женский ЧЕ. Групповой этап. 3-й тур

Цюрих. Летцигрунд Штадион

Швеция – Германия 4:1

Голы: Блакстениус, 12, Гольмберг, 25, Рольфо, 34 (п), Гуртиг, 80 – Бранд, 7

Удаление: Вамзер, 31 (Гер)

www.ua-football.com