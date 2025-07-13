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Футбол

Женское Евро. Польша – Дания 3:2, Швеция – Германия 4:1. Обзоры матчей

Женское Евро. Польша – Дания 3:2, Швеция – Германия 4:1. Обзоры матчей

    • Аутсайдеры группы устроили голевую феерию в поединке за престиж. "Орлицы" отличились дважды еще до середины первого тайма. Скандинавская команда боролась до последнего и если бы не офсайдный гол при счете 1:2, то встреча могла бы завершиться иначе. Нападающая "Баварии" Наталья Падилья вывела "бело-красных" вперед и сделала 2 ассиста. Благодаря ей сборная набрала 3 балла, а вот соперницы поедут домой с 0 в графе очков.

    Женский ЧЕ. Групповой этап. 3-й тур

    Люцерн. Свисспорарен

    Польша – Дания 3:2

    Голы: Падилья, 13, Пайор, 20, Вянковская, 76 – Томсен, 59, Бруун, 83

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    • Во второй встрече Швеция разгромила коллектив ФРГ, возглавив квартет с 9 пунктами. Немецкие футболистки быстро открыли счет, но еще до перерыва остались в меньшинстве. "Фрау" выходят в плей-офф со второго места (6 баллов).

    Женский ЧЕ. Групповой этап. 3-й тур

    Цюрих. Летцигрунд Штадион

    Швеция – Германия 4:1

    Голы: Блакстениус, 12, Гольмберг, 25, Рольфо, 34 (п), Гуртиг, 80 – Бранд, 7

    Удаление: Вамзер, 31 (Гер)

    www.ua-football.com

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