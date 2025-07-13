Стелла: Наша цель – продолжить побеждать

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла поставил задачу на вторую половину сезона…

Андреа Стелла: «Следующая стратегия – продолжать делать то, что мы делаем. И дело не только в стремлении достичь тех же результатов, но и в той же решимости, которая нам необходима для максимального использования потенциала машины.

В Канаде мы видели – стоит на мгновение отдать инициативу, и победа уходит к соперникам. Победа не даётся как должное, её нужно заслужить – при подготовке к этапу, в борьбе на трассе. Поэтому задача на вторую часть сезона – сделать всё возможное, чтобы максимально реализовать свой потенциал и продолжить выигрывать гонки, даря нашим болельщикам яркие эмоции».

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