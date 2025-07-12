Киев Кэпиталз приобрел нападающего Сокола. Видеофакт

Илья Собченко

20-летний нападающий Илья Собченко, ранее выступавший за киевский «Сокол», следующий сезон проведет в другом столичном клубе «Киев Кэпиталз». Об этом сам хоккеист рассказал посетительнице дискотеки на Аркадии в Одессе. Собченко находился там с голкипером «Кэпиталз» Назаром Бойко.

«Где ваш вожак? Самый серьезный парень, отвечающий за всех, волнующийся за всех, не ушел. Молодец. Прям в таком возрасте для меня это удивление», – представила всем своим 489 подписчикам Илью инста-блогерка Татьяна Кипер. После чего игрок сказал, что является хоккеистом клуба «Киев Кэпиталз».

Ранее Sport.ua уже сообщал, что «Сокол» не будет продлевать контракт с Собченко. За самую титулованную команду Украины Илья провел два сезона, помог «Соколу» стать чемпионом Украины в 2024-м и провел за команду 55 официальных матчей, в которых забросил 9 шайб и отдал 14 результативных передач. Значительную часть предыдущего сезона хоккеист пропустил, поскольку получил тяжелую травму в результате грубых действий как раз хоккеиста «Кэпиталз» Валентина Сирченко.

Собченко является воспитанником школы «Крижинука». До «Сокола» в своей карьере он выступал за юношескую команду румынской «Олимпии» из Плоешти, белоцерковский «Белый Барс», так называемый СыроКопченый «Сокол» в фейковой лиге, чешские клубы четвертого и третьего дивизионов «Новая Пака» и «Гронов».

Как уже сообщало наше издание, в следующем сезоне «Кэпиталз» будут представлены двумя составами. Один будет выступать в чемпионате Украины, второй – в Балтийской лиге. Илья Собченко не уточнил инста-блогерке из Аркадии, в какой из команд будет играть он.

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