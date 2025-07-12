Тренер ПСЖ прокомментировал свой успех с командой

В преддверии финального поединка Клубного Чемпионата Мира между "Пари Сен-Жермен" и "Челси" главный тренер французов Луис Энрике дал комментарий на предматчевой пресс-конференции.

В частности, испанец прокомментировал успех с парижским клубом в этом сезоне:

В деликатные моменты, когда дела обстоят плохо, именно тогда я чувствую себя наиболее комфортно. Но приятно, когда все работает, из-за способности нашей работы делать следящих за нами людей счастливыми. Это то, что я ценил многие годы. Но я знаю, как это происходит, что тренеры хорошие или плохие в зависимости от результатов.

Также специалист признал, что, возможно, это лучший сезон в его карьере тренера.

Напомним, что Луис Энрике тренирует "ПСЖ" с 2023-го года. В этом сезоне уже удалось завоевать с командой требл и выиграть долгожданный для парижан трофей Лиги Чемпионов.

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