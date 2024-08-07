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Футбол

Барселона в Мексике запускает новую службу доставки еды

Barça Kitchen

Барселона в Мексике запускает новую службу доставки еды

Барселона

    • "Барселона" в Мексике запускает новую службу доставки еды Barça Kitchen в партнерстве с Rappi.

    Меню Barça Kitchen, вдохновленное легендарной историей и культурой клуба, предлагает уникальные блюда, такие как бургер "125th Anniversary" и куриный сэндвич "Masia".

    "Все это является частью партнерского соглашения между Rappi и ФК "Барселона", целью которого является предоставление уникальных, инновационных возможностей для болельщиков нашего клуба с целью установления настоящей и долговременной эмоциональной связи с латиноамериканской аудиторией", – говорится в заявлении команды.

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