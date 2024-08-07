Adidas и Puma спорят за право стать спонсором Audi?

Минувшей весной в европейской прессе появились публикации о том, что компания Adidas уже достигла договорённостей с Mercedes и в следующем году станет спонсором команды.

Однако официального подтверждения не последовало, и уже идут разговоры, что на самом деле знаменитый производитель спортивной одежды, обуви и спортинвентаря собирается стать партнёром другой команды, которая придёт в Формулу 1 в 2026 году – разумеется, речь об Audi.

Более того, якобы за право сотрудничать с Audi идёт закулисный спор между Adidas и Puma, о чём пишет издание RacingNews365. Вроде бы пока перевес на стороне Adidas, тем более что конкурирующая фирма уже работает с Ferrari. Предполагаемый объём спонсорской поддержки оценивается в $30 млн. в год.

Ранее в этом году Бьорн Гульден, исполнительный директор Adidas, в интервью Bild объяснил, почему компания намерена прийти в Формулу 1 именно сейчас: «Благодаря трём гонкам в США этот спорт у всех на виду, интерес к нему растёт, а Формула 1 – очень большой бизнес. Мы ведём переговоры с несколькими командами, наши планы во многом свёрстаны, но я пока не могу их комментировать. Как только такая возможность появится, мы это сделаем».

Кстати, поскольку Гульден признал факт переговоров с несколькими командами, это объясняет появление слухов о возможном контракте с Mercedes. Но судя по всему, полной определённости нет и сейчас – если соответствует действительности информация о соперничестве двух немецких спортивных брендов за право стать спонсором Audi.

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