Вячеслав СЕНЧЕНКО: «Думаю, Хижняк возьмет золотую медаль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Украинский экс-чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2024 по боксу между украинцем Александром Хижняком и казахом Нурбеком Оралбаем.

– Чего ожидаете от финального боя против казаха Нурбека Оралбая, кто фаворит и ваш прогноз на бой?

– Я думаю, Хижняк возьмет золотую медаль. Я это сказал еще после его первого боя против Акилова. Оралбаю будет очень сложно справиться с его стилем и высоким темпом. Я хорошо знаю казахскую школу, там выступают техничные ребята, но не темповые.

– Не сыграет ли злую шутку с Хижняком недооценка соперника, как это было в финале прошлой Олимпиады в Токио, когда Александр вел в счете, но проиграл нокаутом бразильцу Эберту Консейсау?

– Уверен, что у Хижняка не было недооценки соперника. Возможно, в финале в Токио он где-то поспешил. Сейчас по бою с бразильцем я увидел, что Саша, вчистую выигрывая два первых раунда, уже не так спешил. Он не летел вперед и разумно довел свой бой до логического завершения. Думаю, Хижняк сделал выводы из того поражения.

Бой Александр Хижняк – Нурбек Оралбай состоится 7 августа в 23:51 по киевскому времени.

sport.ua