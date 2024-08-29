«Потерял интерес». Уоррен назвал причину поражения Дюбуа от Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный промоутер Фрэнк Уоррен высказался относительно прошлогоднего поражения своего клиента Даниэля Дюбуа в поединке против украинца Александра Усика.

– Дюбуа явно совершил быстрый скачок, если говорить о его ментальной зрелости, это очевидно. Я знаю, что тогда это вас очень расстроило, но до сих пор вы немного переживаете из-за того, что произошло в ту ночь?

– Нет, это исчезло. Но я думаю, что это создало его. Я думаю, что после поединка я, конечно, был разочарован из-за той ситуации с рефери. Я также был разочарован в определенном смысле Даниэлем в том бою. Казалось, что он потерял интерес к поединку и был очень разочарован, когда, по его мнению, рефери продемонстрировал свою предвзятость, и он был предвзятым.

В конце дня я сказал ему: «Знаешь, ты еще молод, все зависит от тебя. Ты сам себе судья. Поэтому, если что-то идет не так, как ты хочешь, ты должен сжать зубы и продолжать». Это то, что он делал в двух последних боях. Он и показал, что он собой представляет, что он не просто может бить, боксировать, а также показал, чего он хочет. Вы знаете, он действительно хотел выиграть эти бои, и он был полон решимости доказать всем и каждому, что он способен на это.

Напомним, поединок Усика с Дюбуа завершился в 9 раунде победой украинца техническим нокаутом. В пятом раунде боя Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua