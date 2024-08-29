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Футбол

Аталанта арендовала защитника Байера

Сделка между экс-финалистами Лиги Европы

Аталанта арендовала защитника Байера

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • “Аталанта” объявила о переходе защитника “Байера” Одилона Коссуну на правах аренды.

    Соглашение между 23-летним ивуарийцем и итальянским клубом рассчитано на один год.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, “Байер” выручит за эту сделку 5 млн евро. Ещё 25 млн евро “фармацевты” могут получить, если “Аталанта” решит в дальнейшем выкупить игрока.

    Коссуну выступает за “Байер” с 2021 года. С тех пор Одилон принял участие в 101 матче, забив один гол и отдав три ассиста.

    www.ua-football.com

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