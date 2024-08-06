«Усик и другие». Супертяж после яркого нокаута нацелен на большие бои

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Промоутер Бен Шалом убежден, что у супертяжа Мартина Баколе после уверенной победы над Джаредом Андерсоном открываются хорошие перспективы дальнейших боев.

«Мартин уничтожил соперника. Весь супертяжелый дивизион обратил внимание на Баколе. Стильная и красивая победа над Андерсоном. И теперь впереди у Мартина достаточно вариантов – победитель боя Усик – Фьюри, Чжилей, Паркер, Кабайел».

«Баколе был очень терпеливым, ждал свой шанс и работал. Теперь пришло его время. Думаю, он способен победить любого и стать чемпионом», – сказал Шалом.

Баколе – доминант. Не оставил ничего от Джареда Андерсона

sport.ua