«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший претендент на чемпионский титул 44-летний Кевин Джонсон поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фьюри перебоксирует к черту Усика. Он точно это сделает. Гарантирую, что бой не будет близким, а Тайсон выиграет за пять раундов. Я знаю бокс лучше, чем кто-либо, я знаю, о чем говорю», – сказал Джонсон.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua