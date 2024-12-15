Фиттипальди: Формула E подходит для продолжения карьеры

Эмерсон Фиттипальди считает, что Формула E становится своего рода альтернативой Формуле 1, причём неплохой, для тех гонщиков, кто либо не смог попасть в высшую лигу автоспорта, либо ищет возможности для продолжения карьеры.

Эмерсон Фиттипальди: «По-моему, здорово, что у нас есть такая категория, как Формула E, ведь многие гонщики хотят попасть в Формулу 1, но не могут. В WEC и в Ле-Мане есть категория Hypercar, но и Формула E отличный вариант для продолжения карьеры.

Некоторые талантливые гонщики не могут попасть в Формулу 1, так почему бы для продолжения профессиональной карьеры не сделать наилучший выбор из всех возможных?

Думаю, Формула E – одна из ведущих серий, которая в дальнейшем будет только расти, машины будут становиться быстрее, а пилотировать их станет сложнее, ведь они не отличаются особой прижимной силой. Управлять ими станет ещё трудней.

Специалисты, которые работают в электрической серии, всегда помогут гонщику, но если в Формулу E перейдёт хороший профессионал из Формулы 1, он тоже сможет помочь команде. Тем более что в этом чемпионате исключительно высокий уровень соперничества.

Формула E развивается в верном направлении, её ждёт очень интересное будущее. Уже скоро появится возможность подзаряжать батареи по ходу гонок, и это сделает происходящее на трассе ещё динамичнее. Хотя это создаст дополнительные проблемы и для команд, и для гонщиков. И я считаю, что автоспорт вообще ждёт глобальный рост.

В Формуле 1 Льюис Хэмилтон будет выступать за Ferrari – а я теперь живу в Италии – и вся страна с огромным интересом будет за этим следить! Но думаю, что будет расти и популярность Формулы E».

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