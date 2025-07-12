Звезда бокса: «Усик – Дюбуа? Его не остановить, не ставлю на такое»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Лидер рейтинга WBA супертяжелого веса Фабио Вордли сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Я не буду ставить против Усика. Я всегда хочу победы британцев и возвращения всех поясов домой. Но как остановить Усика? Просто посмотрите на его форму. Усик как будто миссия бокса, его не пробить, он всегда находит путь к победе», – сказал Вордли.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua