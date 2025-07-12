Шульга дебютировал за Бостон в Летней лиге НБА, набрав пять очков в победном матче с Мемфисом

Скапинцев помог Портленду одержать уверенную победу над Голден Стэйт

Украинский защитник Бостон Селтикс Максим Шульга дебютировал в Летней лиге НБА.

Шульга помог своей команде одержать победу над Мемфис Гриззлис (92:78). Украинец вышел в стартовой пятерке, суммарно проведя на паркете 21 минуту и 34 секунды.

На счету Максима Шульги 5 набранных очков, 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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В Летней лиге НБА в составе Портленд Трэйл Блэйзерс сегодня сыграл еще один украинец — центровой Дмитрий Скапинцев. Он помог своей команде одержать уверенную победу над Голден Стэйт Уорриорз (106:73), записав на свой лицевой счет 4 очка, 3 подбора и 2 передачи.

Портленд Скапинцева свой следующий матч в Летней лиге НБА проведет в ночь на завтра, 13 июля, против Мемфиса. Бостон Шульги сыграет в ночь на 14 июля против Нью-Йорк Никс.

Летняя лига НБА проходит в Лас-Вегасе с 10 по 20 июля.

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