БК Ровно разгромил Политехнику-Галичину в регулярном чемпионате Суперлиги-FAVBET

Клуб из Ровно завершит «регулярку» на втором месте в таблице

БК Ровно добыл уверенную победу над Политехникой-Галичиной в очередном туре регулярного чемпионата Суперлиги-FAVBET — 103:78.

Ровенский клуб уверенно стартовал в матче (33:17), однако отдал три очка сопернику перед перерывом. Впрочем, команда Михаила Переверзия сумела с началом третьей четверти провести очередной рывок и впервые в сезоне преодолела показатель в 100 очков.

У Ровно лучшим снайпером матча с 20 очками стал Артем Водолазский. У Политехники-Галичины самым результативным игроком стал Дмитрий Ходов с 25 очками.

Ровно одержал свою 18-ю победу в сезоне и гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата, который команда Михаила Переверзия завершит завтра, 17 марта, матчем против Прикарпатья-Говерлы. Галичина завтра сыграет с БИПОй.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Ровно — Политехника-Галичина 103:78 — (33:17, 18:21, 34:19, 18:21)

Ровно: Водолазский (20), Шепелев (16), Джойнер (13), Гаскинс (13), Соловьев (12), Смит (10), Мочалов (6), Герасимчук (3), Чиж (2), Поносов (2)

Политехника-Галичина: Ходов (25), Карпюк (12 + 12 подборов), Сафонов (12), Бачурин (10), Смитюх (6), Качанов (5), Федчук (3), Ковальчук (3), Путько (2)

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