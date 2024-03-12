Найкращу гравчиню за всю історію NCAA розкритикували за фото у стилі Кобі

10 березня Кейтлін Кларк і Айова здобули свій третій поспіль титул в конференції NCAA Big Ten. В цьому матчі гравчиня набрала 34 очки та 12 передач.

Після гри вона попозувала з трофеєм, повторивши легендарне фото Кобі Браянта, який робив його у 2001 році після перемоги над «Філадельфією» у другому поспіль чемпіонаті НБА. Легендарний баскетболіст у 2020 році загинув у авіакатастрофі.

В першу чергу фото символізує сильний дух Кобі та «Ментальність Мамби». Але фото було зняте в момент, коли Браянт плакав в душевій з кубком, бо його батька не було поряд в момент, коли він досяг своєї головної мети в житті.

Все почалося з того, як баскетболіст зустрів свою дружину Ваннесу. За чутками, батько Кобі був проти їх відносин, бо вона не була афроамериканкою. Через це і виникла сварка.

Саме через оригінальну історію цієї фотографії Кейтлін Кларк сильно розкритикували в мережі.

Нещодавно баскетболіста стала найкращою бомбардиркою в історії студентського баскетболу в США та побила рекорд Стефена Каррі за кількістю триочкових в одному сезоні.

Фото: Twitter «LegionHoops»

ua.tribuna.com