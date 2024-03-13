Марко: На месте Вассёра я бы нашёл место Берману

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал дебют Оливера Бермана в Формуле 1. В Джидде 18-летний британский гонщик заменил в составе Ferrari Карлоса Сайнса, уверенно провёл квалификацию и гонку, заработав очки.

Хельмут Марко: «Я считаю дебют Оливера сенсационным. Он мощно выступил на такой трассе, как в Джидде, без особой подготовки. Периодически его времена на круге были на уровне Шарля Леклера.

В Ferrari купили дорогого Льюиса Хэмилтона, у Шарля Леклера долгосрочный контракт, а теперь Берман демонстрирует, что обладает суперталантом. На месте Фредерика Вассёра я бы нашёл Оливеру место за рулём Формулы 1 в другой команде, например, в Haas. Но Ferrari придётся за это заплатить. Сейчас у всех команд относительно нет проблем с финансами, поэтому место стоит дорого.

Берман, а также наш Лиам Лоусон в прошлом сезоне, или дебютант MotoGP Педро Акоста показывают, какими исключительными талантами они являются. Разумеется, сегодня молодые гонщики неплохо готовы к дебюту, но только если кто-то действительно хорош, он сможет с самого начала показывать такие результаты».

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