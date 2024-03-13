Арсенал Зинченко по пенальти прошел Порту в 1/8 Лиги чемпионов

Арсенал в серии пенальти победил Порту и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:0. Поскольку аналогичный счет в пользу Порта был зафиксирован в первом матче, поединок перешел в овертаймы. За два тайма по 15 минут команды голов не забили, поэтому победитель определялся в серии пенальти. Игроки Арсенала реализовали все попытки, а Венделл и Галено промахнулись с отметки.

Эта серия пенальти стала первой из финала Лиги чемпионов-2015/16, когда Реал пробил 11-метру лучше Атлетико. Также отметим, Арсенал сыграет в четвертьфинале ЛЧ впервые за 14 лет. >1/8 финала, ответный матч

12 марта

Арсенал — Порту 1: 0 (1:1 – по сумме двух матчей, 4:2 – по пенальти)

Гол: Троссард 42 Арсенал: Давид Рая, Якуб Кивиор (Александр Зинченко 105), Габриэл, Уильям Салиба, Бен Уайт, Жоржин Габриэл Жезус 83, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Леандро Троссард (Эдди Нкетиа 105), Кай Гаверц, Букайо Сака.

Порту: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Хорхе Санчес 86), Пепе, Отавио, Венделл, Алан Варела (Марко Груич 90), Нико (Еуштакиу 101), Пепе, Франсишку Консейсау (1,1). 88’ ), Галено.

Предупреждение: Салиба 39, Артета 68, Пепе 73, Сержиу Консейсау 78, Гаверц 116;

В другом матче вечера Барселона победила Наполи и также вышла в 1/4 финала турнира. Стадия четвертьфинала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля. Жеребьевка соответствующего раунда соревнований состоится 15 марта, после всех сыгранных ответных матчей 1/8 финала.

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