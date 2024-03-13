Гаэль Монфис: «Если я играю слишком стабильно, как многие другие, я сам себе немного делаю хуже»

Французский теннисист Гаэль Монфис ответил на вопросы журналистов после выхода в четвертый круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

— У вас было так много проблем с телом за последние пару лет, и даже на турнирах, где вы играли великолепный матч, и такой тяжелый матч, как этот, который требовал от вас много сил, вызов заключался в том, чтобы вернуться на корт и сыграть следующий матч. Как вы чувствуете себя сейчас? Ваше тело в том состоянии, когда вы можете сыграть тяжелый матч в один день, а затем еще один тяжелый матч на следующий день?

— Лучше всего то, что я не играю завтра (улыбается). Это хорошо. Но я чувствую себя все лучше и лучше, если честно. Я играю неделю за неделей, и это уже давно не первый раз, когда я в состоянии это делать. Трудно сказать «да» или «нет», потому что мы никогда не знаем. Я не могу вас заверить, но дело в том, что я чувствую себя хорошо. Пока, знаете, тело держится, так что я доволен этим.

— Как вам удалось переломить ход поединка?

— Я верил, я верил, что могу лучше. Кэмерон играл немного по-другому: другая вариативность и направления, чем обычно. Мне надо было просто верить, что я тоже могу что-то изменить, возможно, играть в какой-то зоне, которая мне не очень нравится, и поверить, что я смогу это сделать. Быть смелее иногда, подавать снизу, пытаться быть креативным… Иногда для меня это важно, потому что, скажем, если я играю слишком стабильно, как многие другие, я сам себе немного делаю хуже. Потому что в таком случае я слишком много играю от защиты, а, если я креативен, я могу позволить себе попробовать больше вещей. Важно верить, что я все еще могу что-то придумать. А дальше, конечно, нужно быть немного везучим, и я думаю, что сегодня мне все удалось.

— Можете ли вы сказать, что у вас есть дополнительная мотивация или вдохновение, поскольку вы пытаетесь квалифицироваться на Олимпийские Игры? Можете немного рассказать о том, насколько важным для вас будет выступление в Париже?

— Моя первая мотивация — вернуться на те позиции, куда я должен вернуться. Я всегда говорю, что это тяжело, но до того, как я получил травму, я был 15-м в мире (2022 год). Я так много играл. Я действительно здорово играл здесь тогда — победил первую ракетку мира Медведева, открыл новую легенду, Карлоса Алькараса, сыграл с ним тяжелый матч, показав великолепный теннис… Четвертьфиналы на мэйджорах, поражения в пятисетовых матчах, титул… Хороший год. Почти чувствовал, что могу вернуться в топ-10. И потом случились плохие вещи, и я не играл год, а потом через год, все такие, мол, ладно, ты стареешь, думаешь, что все кончено. Но я все еще верю, что могу играть.

Конечно, я ставлю перед собой цель, и цель — это, конечно, Олимпийские Игры. Это долгосрочная цель. А краткосрочная — играть хорошо, выигрывать матчи и стараться вернуться на хорошую позицию. В Торонто я добрался до четвертьфинала. Сыграл хороший трехсетовый матч с Янником Синнером. Знаете, старался хорошо играть на больших турнирах. Это все цели, которые я ставлю перед собой. Потом, конечно, если я смогу попасть на Олимпийские Игры, это было бы здорово, было бы замечательно…

— В 2021 году, возможно, самая выдающаяся спортсменка Японии, Наоми Осака, зажгла олимпийский огонь. Я думаю, что вы один из самых выдающихся спортсменов Франции за последние годы. Как насчет того, чтобы тоже это сделать?

— Нет, я думаю, что во Франции есть более выдающиеся имена, легенды спорта. Я думаю, что я хороший парень, хороший спортсмен из Франции, но я точно не легенда нашей прекрасной страны. Я думаю, что я должен выиграть Ролан Гаррос, чтобы тогда однажды получить эту привилегию… Но, знаете, я думаю, что я очень далек от этого.

btu.org.ua