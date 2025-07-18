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Футбол

Форвард Аталанты согласовал личные условия с Интером

Форвард Аталанты согласовал личные условия с Интером

    • Миланский "Интер" сделал значительный шаг к подписанию нападающего "Аталанты" Адемоли Лукмана.

    По информации Фабрицио Романо, 27-летний нигериец достиг полного согласия с "нерадзурри" по личным условиям контракта после прямых переговоров, которые состоялись сегодня, 18 июля.

    Однако, "Аталанта" пока не соглашается на предложение "Интера", которое составляет менее 40 миллионов евро. Клуб из Бергамо стремится получить большую сумму за своего форварда.

    Адемола в прошлом сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

    www.ua-football.com

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