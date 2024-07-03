Рангник: Мы должны были сравнять счет, но это сложно, когда у них вратарь Гордон Бэнкс

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Ральф Рангник высказался после матча с Турцией.

"Нам не хватило удачи, и я уверен, что, если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы выиграли. У нас было время сравнять счет, но это сложно, когда у них в воротах Гордон Бэнкс!

Мы не реализовали достаточно своих моментов и недостаточно хорошо защищались при стандартах."