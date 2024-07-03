Рангник: Мы должны были сравнять счет, но это сложно, когда у них вратарь Гордон Бэнкс

Наставник Австрии – о последней встрече на ЧЕ
Фото: oefb.at
Ральф Рангник высказался после матча с Турцией.
"Нам не хватило удачи, и я уверен, что, если бы игра перешла в дополнительное время, мы бы выиграли. У нас было время сравнять счет, но это сложно, когда у них в воротах Гордон Бэнкс!
Мы не реализовали достаточно своих моментов и недостаточно хорошо защищались при стандартах."
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"Четыре игры, в том числе и сегодняшняя, были очень интересными. Не все прошло гладко, но это были четыре очень зрелищных и напряженных матча. Теперь нам нужно перенести это на Лигу наций, а затем и на квалификацию чемпионата мира", – заявил тренер.
Упоминание о Гордоне Бэнксе – это отсылка к матчу на групповом этапе ЧМ-1970, когда вратарь Англии отразил удар Пеле. Этот сейв до сих пор называют самым зрелищным в истории футбола.