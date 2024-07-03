Pirelli готовит для Сильверстоуна самые жёсткие шины

Гран При Великобритании – 12-й этап сезона, т.е. он венчает первую половину чемпионата 2024 года, состоящего из 24 гонок. Британская трасса с длиной круга 5,861 км и 18-ю поворотами – одна из классических, ведь именно на ней в 1950 году прошёл самый первый Гран При в рамках чемпионата мира.

По сей день она считается одной из самых быстрых и сложных, предъявляющих к гонщику и машине самые суровые требования. Некоторые связки поворотов, в частности, знаменитые Maggotts, Becketts и Chapel – нужно проходить на очень высоких скоростях, и шины работают с максимальными нагрузками.

Боковые перегрузки там превышают 5g, поэтому шинники Pirelli привезли в Сильверстоун резину самых жёстких составов: C1 – Hard, C2 – Medium и C3 – Soft. Поскольку правых поворотов на круге больше, чем левых, то интенсивнее всего на британской трассе изнашивается левая передняя шина.

Как всегда, в Англии возможны сюрпризы погоды, в том числе и в предстоящий уик-энд, поэтому командам Формулы 1 необходимо готовиться к любым сценариям. В 2023 году гонка прошла на сухом асфальте, и большинству её участников удалось ограничиться единственным пит-стопом, хотя в прошлом предпочтительной тактикой была схема с двумя визитами в боксы.

Но год назад на британском этапе чемпионата компания Pirelli представила шины новой конструкции, и они уже лучше справлялись со скоростями, характерными для Сильверстоуна.

Кстати, в предстоящий уик-энд этот автодром принимает юбилейный, 75-й Гран При Великобритании, 58 из которых прошли именно в Сильверстоуне.

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