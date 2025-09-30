Сьюзи Вольфф выпускает автобиографию

Какие ассоциации у вас вызывает английское слово «driven»? В культурном контексте многие могут вспомнить довольно посредственный фильм 2001 года с таким названием и Сильвестром Сталлоне в главной роли, но на этот раз речь о книге в жанре нон-фикшн, которая выйдет из печати 23 октября. Велика вероятность, что новое произведение ждёт более успешная судьба.

Сьюзи Вольфф, бывшая гонщица из Шотландии, выступавшая в разных чемпионатах, в том числе в серии DTM, в Формуле 1 сотрудничавшая с Williams, а ныне возглавляющая женскую серию F1 Academy, написала автобиографию. Разумеется, обязательно нужно упомянуть, что она – супруга Тото Вольффа, руководителя и совладельца команды Mercedes.

Вот что о книге, которая будет доступна и в аудиоверсии в исполнении самой Сьюзи, говорит автор: «На её создание ушло девять месяцев, и уже через несколько недель я смогу взять в руки готовую книгу.

Написать автобиографию вместе с моим братом было само по себе нелёгкой задачей – приходилось по ночам заниматься редактурой, что-то переделывать, заново переживая памятные моменты, заставлявшие меня и смеяться, и плакать. Всё это стало напоминанием о том, что я очень благодарна судьбе за все взлёты и неудачи, которые меня сформировали.

Со стороны может показаться, что в моей жизни всё складывалось гладко, но в книге я рассказываю и об испытаниях, и об уроках, и о столкновениях с реальностью.

Записать аудиоверсию книги за три дня было непросто, но это также стало своего рода терапией, а когда я слушала послесловие Тото, то рыдала и хохотала одновременно. Не могу дождаться момента, когда я смогу поделиться с вами этой книгой: надеюсь, читая её, вы почувствуете, что она написана искренне и честно».

А вот что об автобиографии Вольфф сказал Льюис Хэмилтон: «Сьюзи – очень самобытный человек. Её упорство, решимость и способности сокрушили немало барьеров, а её пример вдохновил многих. История Сьюзи – впечатляющий рассказ о том, какие усилия приходится прикладывать, чтобы вопреки всему добиться успеха, при этом не изменяя себе. Такая книга будет полезна многим».

Повествование начинается с рассказа о том, как детстве Сьюзи впервые села за руль карта, как почувствовала скорость, как у неё появилась мечта о Формуле 1. В большинстве серий, в которых она выступала на разных этапах карьеры, она была единственной представительницей женской половины человечества, но продолжала верить в себя, и даже после завершения карьеры гонщицы она продолжила работать в автоспорте.

Что до названия Driven, то воздержимся от попыток перевести его одним словом, но оно содержит отсылки к таким свойствам характера, как вдохновение, вера в себя, упорство и нацеленность на успех, без которых в автоспорте делать нечего. Впрочем, как и в любом другом спорте.

Автобиографию Сьюзи Вольфф выпустит британское издательство Hodder & Stoughton, подразделение издательского дома Hachette UK.

