НХЛ. Победы Флориды и Питтсбурга, день овертаймов и буллитов

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды НХЛ продолжают подготовку к старту регулярного чемпионата и проводят предсезонные встречи.

Чемпион Флорида обыграл Каролину 4:3 в овертайме, привыкая играть без лидеров. Ранее стало известно о травме Мэттью Ткачака, который выбыл до декабря, и проблемах с коленом Александера Баркова. Капитан пропустит всю регулярку.

В овертайме в дерби Нью-Йорка удалось победить Рейнджерам, а по буллитам выиграли Калгари и Филадельфия.

Анахайм обыграл Сан-Хосе со счетом 3:2, сумев забросить три шайбы в течение трех минут.

Предсезонные матчи НХЛ

Флорида – Каролина 4:3 в овертайме

Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Йорк Рейнджерс 2:3 в овертайме

Бостон – Филадельфия 2:3 по буллитам

Детройт – Питтсбург 1:2

Сиэттл – Калгари 1:2 по буллитам

Анахайм – Сан-Хосе 3:2

sport.ua