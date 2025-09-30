Спортдир Барселоны прокомментировал прогресс в переговорах о продлении контракта с ключевым игроком

Спортивный директор "Барселоны" Деку в интервью изданию Mundo Deportivo прокомментировал прогресс в переговорах о продлении контракта с Френки де Йонгом.

"Он является важной фигурой в нашем проекте. На данный момент переговоры все еще продолжаются, и я уверен, что он останется с нами. Ему нравится здесь. У него есть желание бороться за титулы".

Текущий контракт 28-летнего нидерландского полузащитника с каталонским грандом действует до конца 2026 года.

В нынешнем сезоне Френки де Йонг отметился одним ассистом в 6 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Всего на его счету 19 голов и 24 ассиста в 265 матчах в составе "сине-гранатовых".

