Леклер: Я намерен как можно скорее отыграть отставание

В пятницу в Бахрейне гонщики Ferrari работали по очень плотной программе, в том числе в первой сессии машину Шарля Леклера пилотировал Дино Беганович, участник Гоночной академии итальянской команды.

Все трое анализировали работу первого комплекса технических новинок, подготовленных инженерами Скудерии к этому этапу сезона, прежде всего оценивали эффективность модернизированного днища. Выяснилось, что всё работает так, как и ожидалось, и именно эта версия днища использовалась на обеих машинах до конца дня.

Шарль Леклер (4-й): «Температуры намного выше, чем были во время зимних тестов на этой трассе, поэтому во 2-й тренировке у меня были некоторые сложности. Ощущения от пилотирования совершенно иные, и нам пришлось вносить коррективы в настройки машины. Эта работа продолжится вечером – надо постараться добиться оптимального баланса.

В процессе поиска настроек я стараюсь двигаться в определённом направлении, при котором смогу в полной мере раскрыть потенциал машины, учитывая мой стиль пилотирования. Соперники довольно заметно нас опережают, но я намерен как можно скорее отыграть это отставание.

Полагаю, к квалификации мы сможем прибавить и приложим все усилия, чтобы добиться максимально эффективной работы новинок. Посмотрим, на каких позициях мы окажемся завтра».

Льюис Хэмилтон (8-й): «Первая сессия складывалась непросто – из-за жары было трудно добиться нормального сцепления, так что эту сессию вряд ли можно назвать репрезентативной.

Во второй мы сделали шаг вперёд. Круг на мягкой резине мог получиться неплохим, но в последний поворот я зашёл слишком широко, из-за чего потерял какое-то время.

На длинный сериях кругов мы смотрелись уверенно, но похоже, что соперники быстры при любых условиях, поэтому вечером я намерен как следует потрудиться, чтобы сократить отставание».

Дино Беганович (14-й в первой сессии): «Моя первая официальная тренировка в Формуле 1 за рулём Ferrari позади, и это для меня большая честь – воспоминания об этом дне в Бахрейне я сохраню навсегда. Я получил замечательный опыт и наслаждался каждым моментом.

Мы полностью выполнили программу, избежав сложностей, и я надеюсь, что смог помочь команде и внести свой вклад в общее дело. Хочу поблагодарить Шарля, команду и Гоночную академию Ferrari за эту прекрасную возможность.

Теперь я полностью сосредоточусь на своих задачах в Формуле 2 и постараюсь с максимальной эффективностью применить полученный сегодня опыт».

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