Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон оценил величие культового супертяжеловеса Мухаммеда Али.

«Такого человека, как он, больше не будет. Он превосходит нас. Он был больше похож на модель, а не на боксера. Это особенный боксер. Лучший. Никто не сможет его превзойти. Я бы не смог победить Мухаммеда Али, черт возьми, ни за что», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua