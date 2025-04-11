Майк ТАЙСОН: «Он модель, а не боксер. Его не победить»

Легендарный американский боксер Майк Тайсон оценил величие культового супертяжеловеса Мухаммеда Али.
«Такого человека, как он, больше не будет. Он превосходит нас. Он был больше похож на модель, а не на боксера. Это особенный боксер. Лучший. Никто не сможет его превзойти. Я бы не смог победить Мухаммеда Али, черт возьми, ни за что», – сказал Тайсон.
Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.