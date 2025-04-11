Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Казахстана первой вышла в финальную часть, Великобритания и Канада стартовали с побед

Результаты второго игрового дня в Квалификации командного турнира



Квалификация • Брисбен, Австралия • 10-12 апреля • хард

КАЗАХСТАН 3-0 КОЛУМБИЯ

Юлия Путинцева – Валентина Медиорреаль Ариас 6:0, 6:1

Елена Рыбакина – Юлиана Лисарасо 6:1, 6:2

Зарина Дияс/Жибек Куламбаева – Юлиана Лисарасо/Мария Паулина Перес Гарсия 6:2, 5:7, 6:4

Сборная Казахстана третий раз сыграет в финальной части командных соревнований. Ранее команда принимала участие в этом этапе в 2022 и 2023 годах.

Квалификация • Гаага, Нидерланды • 10-12 апреля • грунт (зал)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2-1 ГЕРМАНИЯ

Сонэй Картэл – Юле Нимайер 6:4, 6:2

Кэти Бултер – Татьяна Мария 1:6, 6:3, 6:1

Оливия Николлс/Гарриэт Дарт – Анна-Лена Фридсам/Лаура Зигемунд 4:6, 1:6

Сборная Великобритании в субботу поспорит с Нидерландами за место в Финале командного турнира. Вчера нидерландские теннисистки обыграли Германию со счетом 3-0.

Квалификация • Острава, Чехия • 10-12 апреля • хард (зал)

ИСПАНИЯ 3-0 БРАЗИЛИЯ

Сара Соррибес Тормо – Лаура Пигосси 6:4, 7:5

Джессика Боусас Манейро – Беатрис Аддад Мая 6:3, 4:6, 6:4

Кристина Букша/Сара Соррибес Тормо – Лаура Пигосси/Луиза Стефани 6:3, 6:3

Завтра в противостоянии Испании против Чехии определится участник финального турнира. Напомним, что в четверг чешские теннисистки победили Бразилию со счетом 2-1.

Квалификация • Радом, Польша • 10-12 апреля • грунт (зал)

ПОЛЬША 0-3 УКРАИНА

Катажина Кава – Марта Костюк 1:6, 2:6

Майя Хвалиньска – Элина Свитолина 6:7(4), 3:6

Майя Хвалиньска/Мартина Кубка – Людмила Киченок/Надежда Киченок 6:7(1), 6:7(5)

Квалификация • Токио, Япония • 11-13 апреля • хард (зал)

КАНАДА 3-0 РУМЫНИЯ

Виктория Мбоко – Мириам Булгару 6:1, 6:4

Марина Стакушич – Анка Тодони 6:4, 6:3

Кайла Кросс/Ребекка Марино – Джорджия Андрея Крэчун/Мара Гае 6:2, 6:4

Квалификация • Братислава, Словакия • 11-13 апреля • хард (зал)

СЛОВАКИЯ 2-0 ДАНИЯ

Виктория Грунчакова – Ребекка Мунк Мортенсен 6:4, 6:3

Ребекка Шрамкова – Йоханне Свендсен 7:6(3), 5:7, 6:3

Виктория Грунчакова/Тереза Михаликова – Лаура Брункел/Эмили Франкати LIVE

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Фото: Getty Images.

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