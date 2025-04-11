Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-18 сыграла против Венгрии

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Сборная Украины по хоккею U-18 провела контрольный матч против юношеской сборной Венгрии.

Венгерская сборная выиграла со счетом 2:1, реализовав два шанса в большинстве. В составе команды Александра Бобкина единственную шайбу забросил Арсений Воротеляк.

16 апреля состоится контрольный матч против сборной Словакии, а чемпионат мира U-18 в Дивизионе 1A стартует 20 апреля.

На турнире Украина сыграет против Венгрии, Словакии, Дании, Австрии и Казахстана.

Контрольный матч

Венгрия – Украина 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Кунтич (Немет, Банхеди – больш), 21:45, 1:1 – Воротеляк (Скороход, Стасюк), 39:43, 2:1 – Гизл (Паллош – больш), 50:59

sport.ua