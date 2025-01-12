24 часа Дубая: Несов на подиуме, экипаж SMP на 4-м месте

В воскресенье в Дубае завершился 24-часовой марафон, в котором участвовало немало гонщиков из России, и одному из них, Алексею Несову, удалось подняться на подиум.

Победа досталась экипажу команды Al Manar Racing by Team WRT, т.е. формально он выступал под флагом Омана, хотя фактически подготовкой и обслуживанием его BMW M4 GT3 Evo занималась известная бельгийская команда. Но вторыми на финише были гонщики экипажа №92, в состав которого кроме британца Харри Кинга и австрийца Томаса Прайнинга входили российский гонщик Алексей Несов и белорус Александр Малыхин.

Алексей выступал под нейтральным флагом, а у его белорусского напарника вообще лицензия экзотического островного государства Сент-Китс и Невис, но суть не в этом, а в том, что спорткар Porsche 911 GT3 R литовской команды Pure Rxcing приехал на финиш вторым, и это отличный результат.

Экипаж Porsche с бортовым №92 уже на последнем часу гонки вышел на 2-ю позицию, до этого удачно использовав очередной период, когда гонка была нейтрализована, и произведя последнюю дозаправку.

4-е место в Дубае заняла российская команда SMP Racing, за которую выступали два экс-пилота Формулы 1, Виталий Петров и Сергей Сироткин, а также Александр Смоляр, Денис Ременяко и Кирилл Смаль. Этот результат тоже можно считать очень неплохим достижением – из экипаж провёл гонку на Mercedes-AMG GT3 Evo.

На победу в категории GT3 Am претендовала американская команда Winward Racing, в состав которой также входили российские гонщики Виктор Шайтар, Сергей Столяров и Ринат Салихов, но экипажу пришлось совершить внеплановый пит-стоп, поэтому он откатился на 2-е место в этом классе и на 11-е в абсолюте.

К сожалению, неудачей завершился дебют интересного российского проекта Rossa: новейший спорткар Rossa LM GT проехал лишь 75 кругов, и его экипаж в составе Романа Русинова, Никиты Мазепина, Харрисона Ньюи и Евгения Киреева не был классифицирован. Для сравнения: BMW победителей проехала за 24 часа гонки 589 кругов.

Источник