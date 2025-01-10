Брэдли Лорд о памятных моментах своей карьеры в Mercedes

Руководитель пресс-службы команды Mercedes Брэдли Лорд в интервью PlanetF1 говорил о самых сложных моментах своей карьеры на этом посту…

Брэдли Лорд: «Cамые яркие моменты связаны с большим выбросом адреналина, с действительно спорной ситуацией или серьёзным кризисом. Мне очень повезло не столкнуться с худшей ситуацией, которые бывают в Формуле 1, с очень серьезной травмой или смертью. Я очень надеюсь, что мне никогда не придется этого делать.

Говоря о кризисе, я имею в виду крупные инциденты, направленные против нас, или крупные политические противоречия.

Если вспоминать что-то, о чём я сожалею, я вспоминаю нашу реакцию на аварию Ферстаппена-Хэмилтона в Сильверстоуне 2021 года, основанную на словах представителя Red Bull.

Мы могли поступить иначе, что больше отражало бы нашу обеспокоенность самочувствием Макса в тот момент, независимо от нашей точки зрения на то, кто виноват, а кто нет. Мы могли бы справиться с этой ситуацией лучше, а тогда она испортила отношения между нами и болельщиками. Если бы мы могли вернуться в тот день и всё изменить, то поступили бы иначе.

Ярким моментом был и уход Нико Росберга. Все знали, что должно произойти что-то неожиданное, но никто не имел ни малейшего понятия о том, что именно. Редко в нашем спорте обходится без утечки, но на этот раз её не было, и когда Росберг объявил об отставке, все были шокированы.

Я помню нашу реакцию на упущенный титул в Абу-Даби’21. Решение ничего не говорить и не общаться было действенным и элегантным способом справиться со сложной ситуацией, когда никакие слова не смогли бы выразить то, что мы чувствовали».

Источник