Хирн рассказал, через сколько месяцев Усик проведет бой против Опетаи

Sky Sports. Джей Опетая и Александр Усик

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, какого боксера хотел бы увидеть соперником Александра Усика. Хирн хочет организовать бой украинца против чемпиона мира в весовой категории крузервейт Джея Опетаи.

«Опетая станет абсолютным чемпионом в крузервейте, а затем постарается это повторить в хевивейте. Поверьте мне, через 12-18 месяцев бой между Джеем Опетайей и Александром Усиком станет величайшей классикой в истории бокса», – сказал Хирн.

Ранее чемпион мира в крузервейте Джей Опетая высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua