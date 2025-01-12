Это плохо для бокса. Экс-чемпион сравнил Кличко с Тайсоном и Холифилдом

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон поделился мнением относительно возможного возвращения Владимира Кличко в большой бокс.

«Я не хочу видеть Кличко на ринге с молодым Даниэлем Дюбуа. Я в восторге от Кличко, но в моей жизни были моменты, что людей, которыми я восхищаюсь очень жестко били.

Да, Кличко пройдет все тесты, он в отличной форме. Но какое у вас было мнение после боя Майка Тайсона с Полом? Или последний бой Холифилда? Это плохо для бокса. Время Кличко уже прошло, пусть он лучше заботится о своем здоровье», – сказал Хаттон.

Ранее бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри отреагировал на желание легендарного Владимира Кличко вернуться на ринг.

sport.ua