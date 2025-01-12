Харри Кейн – о возможности получить ЗМ: Больший престиж

Getty Images / Global Images Ukraine

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн поделился своим мнением о возможной своей победе в номинации Золотой мяч.

"Конечно, я думаю об этом. И, почему бы не сказать, я верю в это. Я чувствую, что мои выступления делают меня достойным кандидатом".

Я продолжаю прогрессировать, я играю в командах, будь то "Бавария" или Англия, которые являются претендентами на большие титулы, почему я не мог поверить в свои шансы, о которых мечтал?

Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду придала этой награде еще больший престиж", – приводят слова Кейна Bayern & Germany.