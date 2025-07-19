Даниэль ДЮБУА: «Я не ожидал, что такое будет перед реваншем с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Известный британский боксер Даниэль Дюбуа поделился мыслями о реванше против украинского боксера Александра Усика.

«Это будет самый большой бой в моей жизни. Но сейчас все как будто притихло, я ожидал гораздо большего ажиотажа. Возможно, ситуация резко изменится в день боя.

Единственное, что я знаю, что после завершения поединка я продолжу свой путь, но уже не как чемпион, а как абсолютный чемпион супертяжелого веса», – отметил Дюбуа.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua