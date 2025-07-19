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Футбол

Галатасарай заинтересован в подписании еще одного вингера Баварии

Галатасарай заинтересован в подписании еще одного вингера Баварии

    • "Галатасарай" летом этого трансферного окна преследует цель значительно усилить состав своей команды на следующий сезон. Клуб уже подписал немецкого вингера "Баварии" Лероя Сане, активно работает над трансфером Виктора Осимхена и ищет нового голкипера.

    Стало известно, что турки также заинтересованы в подписании еще одного вингера "Баварии" – француза Кингсли Комана. Футболиста часто отмечали, в частности экс-тренер мюнхенцев Ханси Флик подчеркнул, что на такой позиции существует мало игроков, у которых есть такие качества как у Комана.

    Добавим, что спортдир немецкого клуба Макс Эберл после Клубного Чемпионата Мира заверил, что в команде высоко ценят француза.

    Он важный игрок, достигший больших вещей в "Баварии" за эти годы, он в хорошей физической форме, и мы очень рады этому. Тогда мы увидим, что произойдет, – сказал Эберл.

    www.ua-football.com

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