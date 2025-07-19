Галатасарай заинтересован в подписании еще одного вингера Баварии

"Галатасарай" летом этого трансферного окна преследует цель значительно усилить состав своей команды на следующий сезон. Клуб уже подписал немецкого вингера "Баварии" Лероя Сане, активно работает над трансфером Виктора Осимхена и ищет нового голкипера.

Стало известно, что турки также заинтересованы в подписании еще одного вингера "Баварии" – француза Кингсли Комана. Футболиста часто отмечали, в частности экс-тренер мюнхенцев Ханси Флик подчеркнул, что на такой позиции существует мало игроков, у которых есть такие качества как у Комана.

Добавим, что спортдир немецкого клуба Макс Эберл после Клубного Чемпионата Мира заверил, что в команде высоко ценят француза.

Он важный игрок, достигший больших вещей в "Баварии" за эти годы, он в хорошей физической форме, и мы очень рады этому. Тогда мы увидим, что произойдет, – сказал Эберл.

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