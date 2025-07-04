Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа и Александр Усик

ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, дал прогноз на реванш за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа, назвав раунд, в котором закончится мегафайт.

«В большинстве случаев ожидается досрочное завершение поединка, скорее всего будет KO/TKO. Если брать историческую аналогию — Усик победил в 9-м раунде в первом поединке, что сейчас тоже является вероятным сценарием.

Если нужно выбрать – наиболее вероятный сценарий: бой закончится нокаутом в исполнении Усика между раундами 6–9, именно такого мнения придерживается большинство экспертов», – отметил ШИ.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua