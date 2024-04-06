ЧУХАДЖЯН: «Бой Усика и Фьюри – самый большой в супертяжах за долгое время»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Обладатель титула IBF Inter-Continental в полусреднем весе Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) поделился ожиданиями от боя между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO).

«Больше всего из всех топ-боев украинцев в ближайшее время я жду бой Усик – Фьюри. Этот поединок будет самым большим в хевивейте за очень долгое время», – сказал Чухаджян.

Изначально бой должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

sport.ua