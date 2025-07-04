Хорнер: 90% времени теряем в двух медленных поворотах

В пятницу в Сильверстоуне Макс Ферстаппен во второй сессии показал 5-е время, а Юки Цунода оказался на десять строчек ниже. Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, подвёл итоги первого дня работы на классической британской трассе.

Кристин Хорнер: «Пока наша машина проявляет некоторую склонность к недостаточной поворачиваемости, и мы должны с этим разобраться. 90% времени мы теряем в 6-м и 7-м поворотах, а на остальной части круга картина более-менее нормальная. При этом с длинными сериями кругов мы справлялись вполне достойно – в общем, нам есть над чем работать, и сегодня вечером постараемся найти правильный подход к настройкам.

Избавиться от недостаточной поворачиваемости непросто, но за счёт корректировки настроек это всё-таки можно сделать. К этому этапу мы модернизировали днище RB21, оно работает так, как мы и рассчитывали, и теперь осталось оптимизировать баланс.

Мы знаем, как сильно Макс ненавидит недостаточную поворачиваемость, и если нам удастся добиться, что передние колёса его машины будут держать трассу, тогда, думаю, он сможет показывать вполне конкурентоспособные результаты».

Также Хорнер весьма похвально отозвался о работе Арвида Линдблада, 17-летнего гонщика молодёжной программы Red Bull, сегодня дебютировавшего в первой тренировке за рулём машины Юки Цуноды и завершившего сессию с 14-м временем.

«По-моему, Арвид отлично справился с делом. Работал он очень спокойно, постепенно наращивал темп, не допускал ошибок и предоставлял неплохую обратную связь. При этом его темп был на хорошем уровне, и со стороны казалось, что он почти не напрягается, а это всегда хороший признак. При этом надо помнить, что ему всего 17 лет – в общем, однозначно, за его прогрессом стоит внимательно следить», – добавил руководитель британской команды.

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