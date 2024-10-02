Карлос Сайнс: Мне нравилось быть гонщиком Ferrari

Карлос Сайнс проводит уже четвёртый сезон в Ferrari, и за эти годы хорошо изучил Шарля Леклера. Испанский гонщик считает своего напарника одним из самых быстрых гонщиков, с которыми ему приходилось бороться.

Карлос Сайнс: «Шарль если не самый быстрый, то один из быстрейших гонщиков, с которыми мне приходилось бороться. Особенно если мы говорим о скорости на одном быстром круге.

Команда на протяжении года ведёт всю статистику, и время, с которым он проезжает круги от тренировки до гонки практически не отличается – он невероятно стабилен».

Подводя итоги своих выступлений в Ferrari, Карлос сказал: «Когда я подписал контракт, команда переживала один из самых сложных периодов в своей новейшей истории. В 2020-м они более секунды уступали лидерам. Я видел, в какой состоянии была команда, когда я только к ним присоединился, и в каком состоянии сейчас. Я горжусь достигнутым прогрессом и всей проделанной совместной работой.

У нас были подъёмы и спады – эволюционное развитие в 2022-м, некоторое снижение в 2023-м и постепенное улучшение в 2024-м. В этой команде я одержал свою первую победу в Формуле 1, завоевал первый поул, много раз поднимался на подиум. Я рад, что подписал контракт с исторической командой, и мне нравилось быть гонщиком Ferrari все эти годы».

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