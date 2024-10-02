Пекин. Юлия Стародубцева против Коко Гауфф в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева будет играть за свой дебютный полуфинал на турнирах WTA. Поединок против шестой ракетки мира Коко Гауфф пройдет завтра 2 октября третьим запуском на Центральном корте (ориентировочное начало матча в 11:00 по киевскому времени)

Дата рождения: 12/02/2000 (24 года)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 115 (23/09/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 02.10.2024): 112/60

Призовые за карьеру: $500,534

Дата рождения: 13/03/2004 (20 лет)

Место рождения: Делрей-Бич, США

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2024 – Auckland; 2023 – US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 – Parma; 2019 – Linz)

Высший рейтинг WTA: 2 (10/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 02.10.2024): 219/97

Призовые за карьеру: $15,517,550

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Юлия Стародубцева

QR1: Кэрол Чжао (Канада) – 6:2, 6:2

QRF: Чан Су Чон (Корея) 6:0, 6:2

R1: Лаура Зигемунд (Германия) 6:4, 7:6(3)

R2: Катержина Синякова (Чехия, 27) 6:2, 6:2

R3: Элина Аванесян (Армения) 6:3, 6:1

R4: Анна Калинская (-, 10) 7:5, 6:0

Коко Гауфф

R1: BYE

R2: Клара Бурель (Франция) 7:5, 6:3

R3: Кэти Бултер (Великобритания, 26) 7:5, 6:2

R4: Наоми Осака (Япония) 3:6, 6:4, отказ

История на турнире

Юлия Стародубцева – 0/0 | Стародубцева впервые играет на турнире в Пекине.

Коко Гауфф – 4/1 | Гауфф второй год подряд выступает на соревнованиях в Пекине. В прошлом году она дошла на этом турнире до полуфинала.

Выступления на харде (на 02/10/2024):

Юлия Стародубцева – 63/25 (25/10 в этом году)

Коко Гауфф – 134/61 (25/8 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Юлия Стародубцева – 33/21

Grand Slam – 13/4 | AO – R1, RG – R1, Wimbledon – R2, USO – R1

WTA 1000 – 1/1 | Рим – QR2

WTA 500 – 2/2 | Брисбен – QRF, Берлин – QRF

WTA 250 – 5/3 | Остин – QR2, Богота – R1, Монастир – 1/4

WTA 125 – 2/6 | Пуэрто-Вальярта – 1/4, Чарльстон – QR1, Сан-Луис Потоси – R1, Париж – R1, Бари – R1, Бостад – R1

ITF – 10/5 | Веро-Бич (W75) – 1/4, Оэйраш (W100) – 1/2, Витория-Гастейс (W100) – 1/4, Лэндисвилль (W100) – 1/4, Кэри – R2

Коко Гауфф – 41/15

Grand Slam – 16/4 | AO – 1/2, RG – 1/2, WM – R4, USO – R4

WTA 1000 – 15/8 | Доха – R2, Дубай – 1/4, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – 1/2, Торонто – R3, Цинциннати – R2

WTA 500 – 3/2 | Штутгарт – 1/4, Берлин – 1/2

WTA 250 – 5/0 | Окленд – ТИТУЛ

Olympics – 2/1

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – В, В, В, В, В

Коко Гауфф – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 29/10 | Стародубцева проведет шестой матч против теннисистки из США в этом году: она победила Луизу Чирико и Сашу Викери на турнирах ITF, и потерпела поражения в матчах с Хейли Баптист, Кэти Волынец и Маккартни Кесслер.

Коко Гауфф – 8/2 | Коко Гауфф в этом году дважды обыграла Элину Свитолину (Окленд, US Open), Марту Костюк (Australian Open) и дважды Даяну Ястремскую (Мадрид, Ролан Гаррос), а также проиграла Марте Костюк в Штутгарте.

Юлия Стародубцева сыграет 14-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 7 побед (54%).

Коко Гауфф проведет 272-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 188 побед (69%);

Юлия Стародубцева сыграет 5-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. Поскольку Пекин стал первым турниром такой категории, где украинка играет в основе, то она имеет 100% баланс побед.

Коко Гауфф сыграет свой 99-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету – 65 побед (66%).

Юлия Стародубцева второй раз сыграет против соперницы из топ-10. На Australian Open в этом году украинка проиграла шестой ракетке мира Онс Жабер.

Коко Гауфф в этом году выиграла все восемь матчей против соперниц, которые не входят в топ-100 мирового рейтинга. Последний раз в таком поединке она проиграла на Уимблдоне-2023 (София Кенин, №128 WTA).

Победительница этого матча получит 325 000 долларов США призовых и 390 рейтинговых очков. Проигравшая – 185 000 долларов США призовых и 215 рейтинговых очков

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Коко Гауфф и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,18. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент – 5,05.

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btu.org.ua