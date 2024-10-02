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Футбол

Лилль – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лилль – Реал. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.10.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Лилль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Реал” во 2-м туре Лиги чемпионов едет в гости к "Лиллю", который в 1-м туре был единственным французским полпредом, проигравшим свой матч.

    Здесь имеем очевидную разницу в классе, но у Мадрида плотный график, позади сложное дерби с "Атлетико", и главный вопрос — хватит ли у него сил на "догов", которые, будьте уверены, оправдают прозвище и бегать будут очень много и настырно.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Лига чемпионов. 2-й тур
    2 октября. Лилль. "Пьер Моруа"
    "Лилль" 22:00 "Реал Мадрид"
    Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
    Трансляция: MEGOGO Футбол 2

    Трансляция матча

    Лилль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Лилль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Лилль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Лилль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляция матча Лилль – Реал Смотреть трансляцию

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