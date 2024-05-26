Серия А. Ювентус — Монца 2:0. Видео голов и обзор матча

Туринцы завершили сезон победой

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В 16-ти последних матчах чемпионата "Ювентус" победил лишь дважды. Увольнение Массимилиано Аллегри тоже является не очень приятным событием. Поэтому победить в заключительном туре и добыть 3-е место было бы относительно неплохим завершением сезона.

В целом, получить нужный результат удалось еще в первом тайме. Голы забивали Кьеза и Алекс Сандро. "Ювентус" сейчас на 3-м месте, однако будет ждать еще последние 2 игры "Аталанты". Если "Боги" дважды победят, туринцам придется забыть о бронзовых медалях.

Серия А. 38-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Мария Соле Феррьери Капути

"Ювентус" — "Монца" 2:0

Голы: Кьеза 26, Алекс Сандро 28

Удаление: Дзербин 90 (вторая желтая)

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