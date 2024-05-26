Уайлдер выступил с заявлением перед боем с Чжаном Чжилеем

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер поделился настроем на будущий бой с китайцем Чжан Чжилеем, который состоится в Саудовской Аравии 1 июня.

«Во мне еще есть огонь. Я чувствую, что стал сильнее. Иногда мне нужно пробуждать в себе инстинкт убийцы. Он есть внутри меня. Некоторых пугает это чувство, потому что они боятся причинить вред другому человеку.

Мы все можем сколько угодно говорить: «Я вернулся», но только бой это покажет», – заявил Уайлдер.

Напомним, ранее опытный британский боксер Дерек Чисора дал прогноз на поединок Деонтея Уайлдера с Чжаном Чжилеем.

sport.ua