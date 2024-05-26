Прометей не примет участие в европейских турнирах в следующем сезоне

Команда сосредоточится на Суперлиге с украинским составом

Прометей не примет участие ни в одном европейском турнире в сезоне-2024/25. Игроки, которые базировались в Риге, сейчас открыты для предложений других команд.

Руководство клуба решило сосредоточиться на украинской Суперлиге. Основу команды составят украинские игроки, которые выступали в Высшей лиге.

Напомним, Прометей выступал в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге в нынешнем сезоне. Подопечные Ронена Гинзбурга стали двукратными чемпионами ЛЭБЛ, в финале обыграв Калев/Крамо.

Команда из Каменского выиграла Высшую лигу-2023/24, в финале победив Самбор. Прометей завоевал право выступления в Суперлиге в следующем сезоне.

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